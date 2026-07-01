У січні – червні 2026 року 43 платниками (юридичними особами) та 3 платниками (фізичними особами) області задекларовано до відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників у банку у розмірі 472 млн гривень.

За результатами перевірок, з урахуванням попередніх періодів 48 суб’єктам господарювання – юридичним особам Миколаївщини з державного бюджету відшкодовано ПДВ у розмірі 511,9 млн грн, а також 3 платникам (юридичним особам) відшкодовано пеню у розмірі 615,9 тис. гривень.

Залишок невідшкодованих сум ПДВ на розрахункових рахунках, з урахуванням попередніх періодів, станом на 01.07.2026 згідно з Реєстром заяв про повернення сум бюджетного відшкодування складає 116,5 млн гривень.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області зазначають, що відшкодування податку на додану вартість здійснюється прозоро, адже електронна система унеможливлює проведення будь-яких махінацій.

Платник може отримати бюджетне відшкодування у законодавчо встановлені строки лише у разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів.

Слід зазначити, що за рахунок відшкодування податку на додану вартість своєчасно поповнюються обігові кошти суб’єктів господарювання, що гарантує розвиток та можливість нарощування обсягів виробництва.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.