Працівниками управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області на території міста Миколаєва виявлено торгівельні об’єкти, які здійснювали роздрібну торгівлю електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Так, під час проведення контрольно-перевірочних заходів виявлено підакцизні товари, зокрема електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які реалізовувались без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та без марок акцизного податку встановленого зразка. На продукцію, що реалізовувалась, відсутні супровідні документи, які підтверджують походження товару та встановлено порушення щодо невикористання РРО/ПРРО під час здійснення діяльності.

За результатами вжитих заходів виявлено 125 одиниць підакцизних товарів без марок акцизного податку та відповідних документів на суму 82,5 тис. гривень. На торгівельних об’єктах працівниками Головного управління Національної поліції в Миколаївській області вилучено підакцизні товари та складено протоколи про адміністративні правопорушення.

За встановленими фактами, зокрема за порушення статей 65 та 23 Закону України № 3817-IX, до суб’єктів господарювання буде застосовано фінансову санкцію на суму понад 160 тис. гривень.

Податківці постійно проводять роз’яснювальну роботу з платниками податків з питань дотримання вимог законодавства, яким регулюється виробництво та обіг підакцизних товарів.

Звертаємо увагу, що податковий контроль ДПС здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Довідково! Закон України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами та доповненнями).