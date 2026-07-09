Сьогодні, 9 липня, на позачерговій сесії міської ради депутати ухвалили рішення виділити 60 мільйонів гривень на харчування дітей у закладах освіти, зокрема – дитсадках.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

«Загальна потреба на ці цілі у 2026 році становить понад 250 мільйонів гривень. У бюджеті передбачено лише близько 122 мільйонів, тобто дефіцит перевищує 127 мільйонів гривень.

Додаткове навантаження виникає через збільшення кількості дітей пільгових категорій, яких місто зобов’язане забезпечити харчуванням. Частину витрат покриває державна субвенція, але її недостатньо.

Саме тому сьогодні було прийнято рішення про перерозподіл коштів. 60 мільйонів гривень спрямували з резерву, який раніше був передбачений під муніципальні гарантії.

Це дозволяє забезпечити харчування дітей на найближчий період.

Паралельно продовжуємо працювати над пошуком додаткового фінансування», – зазначив мер.

Як повідомляло Інше ТВ, Безкоштовне харчування для всіх школярів: що зміниться в Україні з 1 вересня