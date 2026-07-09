Шведсько-українська Програма Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні» оголошує відбір територіальних громад до партнерства і співпраці у напрямі «Відновлення на місцевому рівні».

Протягом року відібрані територіальні громади отримають експертну підтримку у стратегічному та просторовому плануванні, підготовці інвестиційних проєктів і розвитку спроможності місцевого самоврядування.

Подати заявки можуть територіальні громади Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей, які відповідають визначеним критеріям участі, до 24 липня 2026 року.

Підтримка формуватиметься індивідуально для кожної громади — залежно від її потреб, наявних напрацювань, ініціатив та готовності до співпраці. Зокрема, вона може охоплювати супровід у розробці Стратегії розвитку громади на 2028–2034 роки, Плану заходів до неї, Стратегічної екологічної оцінки, Єдиного портфеля середньострокових публічних інвестицій, а також документів для просторового планування.

Крім того, можна отримати допомогу в роботі з геопросторовими даними, у розвитку спроможностей фахівців ОМС у сфері стратегічного та просторового планування, а також супровід в ідентифікації, розробці та подальшій реалізації проєкту у співпраці з НЕФКО (Північною екологічною фінансовою корпорацією).

За результатами партнерства громади зможуть посилити свою спроможність у підготовці якісних стратегічних і просторових документів, роботі з даними та плануванні інфраструктурних проєктів. Напрацьований досвід буде поширено як кращі практики для інших громад України.

Програма Polaris працюватиме з відібраними громадами орієнтовно 12 місяців — із жовтня 2026 року до жовтня 2027 року. Обсяг підтримки для кожної громади-партнерки буде визначено окремо та закріплено у Меморандумі про співпрацю.

Заявки приймаються до 24 липня 2026 року. Після цього учасники пройдуть кілька етапів відбору: оцінювання документів, онлайн-співбесіди та ознайомчі візити експертів Polaris. Результати будуть оголошені у другій половині вересня.

Більше деталей про умови участі та подання заявки — на сайті Програми Polaris.

Додатково:

Програма Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні» (2024-2028) фінансується урядом Швеції через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida і реалізується SALAR International.

Програма спрямована на підтримку системи багаторівневого врядування, посилення спроможності громад надавати публічні послуги та брати участь у процесах відновлення і відбудови відповідно до вимог вступу України до ЄС.