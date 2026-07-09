КП «Миколаївські парки» поповнилося двома новими спеціалізованими автомобілями Citroën Jumper, які місту передало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) за сприяння міста-партнера Ганновера.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Автомобілі з подвійною кабіною та бортовою платформою допоможуть працівникам підприємства оперативніше виконувати роботи з благоустрою та утримання міських територій, зазначають в міськраді.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв отримав допомогу від німецького міста-побратима Бедбурга