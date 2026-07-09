Народний депутат Микола Тищенко вніс 10 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у вимаганні мільйона доларів за “вирішення питання” з кол-центрами.

Про це Суспільному повідомив адвокат Тищенка.

“За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа”, — сказав адвокат.

Також він повідомив щодо апеляції на рішення ВАКС про запобіжний захід у справі про вимагання хабаря.

“Що стосується апеляції, тільки вчора у другій половині дня ми отримали повний текст рішення про запобіжний захід. У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було прийнято рішення щодо подачі чи неподачі”, — зауважив адвокат.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, ВАКС призначив Тищенку 10 млн.грн. застави. Він приніс із собою “Діалоги” Платона і сало, але їсти не став (ВІДЕО)