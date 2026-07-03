Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутатові Миколі Тищенку, якого підозрюють у справі щодо «розв’язання питань» із колцентрами.

ВАКС обрав для Тищенка заставу розміром 10 мільйонів гривень. Після внесення коштів на нього будуть покладені обов’язки, як-от: не виїжджати за межі Києва, носити електронний браслет, здати паспорти та прибувати за першим викликом.

На прохання прокоментувати запобіжний захід нардеп Тищенко показав журналістам речі, які він взяв із собою. Зокрема, кілька книжок, серед яких “Діалоги” Платона та твори Джека Лондона. Він пояснив, що давно хотів прочитати ці книги й вирішив, що в разі арешту матиме для цього достатньо часу.

Крім того, Тищенко повідомив, що поклав до сумки сало, яке і запропонував журналістам понюхати.

Під час розмови з журналістами депутат також заявив, що готовий до будь-яких випробувань і пов’язав кримінальне провадження проти себе з політичними мотивами.

Прокурор просив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 19 мільйонів гривень. Сторона захисту просила відмовити в задоволенні клопотання та називала підозру необґрунтованою.

Тищенка готові були взяти на поруки четверо людей: депутати Євген Яковенко, Олег Воронько, Георгій Мазурашу, а також Олександр Сутко. Суд їм відмовив.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, НАБУ повідомило про підозру нардепу Тищенко – він просив $1 млн.,але йому не дали