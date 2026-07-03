Дональд Трамп уперше скористався розкішним літаком вартістю близько $400 млн, який, за повідомленнями, був подарований Катаром. Перед вильотом Трамп заявив, що дуже схвильований першим польотом і назвав літак унікальним. До поїздки також долучилися його сини Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший, невістка Беттіна Трамп та кілька представників Білого дому.

«Цей літак перетворили на літаючий Білий дім із небаченим раніше рівнем розкоші», — заявив він.

Перший політ відбувся під час поїздки до штату Північна Дакота для огляду нової Президентської бібліотеки. Разом із Трампом на борту були його сини та представники адміністрації.