З 1 вересня 2026 року всі учні комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення державної програми безоплатного гарячого харчування. Вона охопить усіх учнів комунальних шкіл з 1 по 11 (12) клас, які навчаються очно або у змішаному форматі.

За даними МОН, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів.

Для реалізації програми у вересні-листопаді 2026 року держава додатково спрямує місцевим бюджетам понад 7,4 мільярда гривень субвенції.

“Держава завчасно направляє громадам потрібний фінансовий ресурс, щоб з 1 вересня безоплатне гаряче харчування стало доступним для всіх учнів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі”, – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Скільки коштів виділять на одного учня

Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування з розрахунку:

50 гривень на день – для учнів початкової школи;

– для учнів початкової школи; 60 гривень на день – для учнів базової та профільної середньої освіти.

Такий підхід діятиме в усіх громадах незалежно від регіону та моделі організації харчування.

Винятком стануть окремі прифронтові області, де діє підтримка Всесвітньої продовольчої програми ООН. Там харчування учнів початкових класів фінансуватиметься за змішаною схемою: 35 гривень забезпечуватиме державна субвенція, ще 15 гривень – програма Всесвітньої продовольчої програми ООН.

У МОН пояснили, що під час розподілу коштів враховували кількість учнів, які навчаються очно або у змішаному форматі, кількість навчальних днів, коефіцієнт відвідуваності, вартість харчування та модель його організації в кожній громаді.

Де зможуть харчуватися школярі

Одночасно уряд оновив правила організації шкільного харчування на період воєнного стану.

Якщо місць у їдальні недостатньо, учні зможуть харчуватися не лише в їдальні, а й в інших приміщеннях школи. Зокрема, це можуть бути навчальні кабінети, рекреаційні зони, актові зали, а також укриття під час повітряної тривоги.

При цьому в МОН наголошують, що вимоги до безпеки та якості харчування залишаються незмінними. Використовувати альтернативні приміщення дозволено лише за умови дотримання санітарних вимог: графіка харчування, можливості помити руки, належного прибирання й провітрювання приміщень, безпечного транспортування готових страв і правильного поводження з харчовими продуктами.

Як змінюватимуть систему шкільного харчування

У міністерстві повідомили, що зміни також передбачають системний моніторинг організації харчування, який допоможе точніше планувати фінансування та враховувати реальні потреби громад.

Крім того, за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) розробляють цифровий інструмент, який має допомогти знизити ціни на продукти та вартість послуг із харчування в школах.

За даними МОН, наразі вже модернізовано близько 20% шкільних харчоблоків від загальної потреби. За кошти державної субвенції оновили 157 харчоблоків, ще 84 проєкти перебувають на етапі реалізації. Понад 1500 шкільних їдалень модернізували за рахунок місцевих бюджетів та підтримки міжнародних партнерів.