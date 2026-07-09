У січні – червні поточного року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплачено 6,1 млрд грн податків і зборів. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження збільшилися на 930,6 млн гривень.

Платники області демонструють високу податкову дисципліну та відповідальність. Зростання надходжень – це результат роботи бізнесу і громадян. Дякуємо кожному!

У розрізі податків за січень – червень минулого року найбільше надходжень до місцевих бюджетів традиційно забезпечили платники податку на доходи фізичних осіб та платники єдиного податку.

Зокрема, місцеві скарбниці отримали 4,1 млрд грн ПДФО (питома вага в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів 66,6 відс.) та 1,1 млрд грн єдиного податку (18,3 відс.), що сплатили суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Також серед лідерів з наповнення місцевих бюджетів – податок на землю (9,2 відс.) – 561,6 млн гривень.

Своєчасна та повна сплата податків – ключ до фінансової стабільності місцевих бюджетів. Саме надходження до місцевих скарбниць дозволяють органам місцевого самоврядування забезпечувати стабільне функціонування інфраструктури, надавати якісні соціальні послуги, підтримувати освітні, культурні та медичні заклади, а також реалізовувати важливі регіональні ініціативи. Разом переможемо! Слава Україні!

Головне управління ДПС у Миколаївській області