Протягом 8 та в ніч проти 9 липня на Миколаївщині вогнеборці ліквідували 37 пожеж.

Учора протягом дня росіяни атакували область ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу в місті Очаків пошкоджено дах складського приміщення, виникла пожежа. Вогнеборці ліквідували займання на площі 100 кв. м.

Двічі підрозділи ДСНС залучались до гасіння пожеж на полях. У Воскресенській територіальній громаді горіла пшениця на корені на площі 8 га. У Радісносадівській територіальній громаді разом із сухою рослинністю палала гірчиця на корені на площі 1,5 га.

За добу вогнеборці ліквідували 29 пожеж сухої рослинності, дерев та сміття.

У Костянтинівській громаді Миколаївського району разом із сухостоєм горіла дерев’яна господарська споруда.

У Куцурубській територіальній громаді Миколаївського району рятувальники ліквідували пожежу покрівлі будинку, що не експлуатується.

Ще два незначні займання сталися у приватному житловому будинку та сміття у сміттєвозі. Ці пожежі зареєстровано у Миколаївському районі та місті Миколаєві.