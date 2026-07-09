Після кількаденного прощання в Ірані труну з тілом аятоли Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого у перший день американо-ізраїльської війни проти Ірану, напередодні перевезли до Іраку.

Про це пише Reuters.

Труна вбитого Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї прибула до священного міста Іраку Ен-Наджаф після похоронних церемоній в Ірані, що призвело до багатоденної процесії до одного з найсвятіших місць шиїтського ісламу після смерті лідера в результаті американо-ізраїльського удару 28 лютого.

Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді та високопосадовці Іраку отримали труну в міжнародному аеропорту Ен-Наджаф перед похоронними церемоніями та масовою публічною процесією, повідомляє державне телебачення.



Ен-Наджаф має особливе значення для шиїтів усього світу як місце поховання імама Алі, двоюрідного брата та зятя пророка Мухаммеда.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан також прибув до Ен-Наджафу для участі в церемоніях.

На офіційному прийомі в аеропорту були присутні іракські політичні лідери та шиїтські релігійні діячі, після чого труну пронесуть містом у рамках публічних траурних заходів, які, як очікується, зіберуть великі натовпи у середу.

Організовані державою похоронні церемонії Ірану, які розпочалися в п’ятницю, були задумані як релігійне вшанування та демонстрація наступності Ісламської Республіки після смерті лідера, який правив Іраном майже чотири десятиліття.

⁠Процесія вирушила з Тегерана до шиїтського семінарського міста Кум, перш ніж прибути до Іраку.

Іракська влада посилила безпеку навколо Наджафа перед прибуттям, оскільки велика кількість скорботних прибула з усього Іраку та сусідніх країн.

Процесія має продовжитися до іракського міста-святині Кербели, перш ніж труна повернеться до Ірану для поховання в Мешхеді пізніше цього тижня.