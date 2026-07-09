Російська Федерація здійснює інформаційно‑психологічну операцію, спрямовану на дестабілізацію ситуації у прифронтових регіонах України. Про це заявляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

“Центр фіксує інформаційно-психологічну операцію ворога, спрямовану на дестабілізацію ситуації у прифронтових регіонах України. Цю кампанію росія супроводжує систематичними ударами по автозаправних станціях”, – повідомив ЦПД у Телеграмі у середу.

У Центрі розповіли, що на тлі російських ударів по українських АЗС, підконтрольні спецслужбам РФ анонімні акаунти у соцмережах почали активно розкручувати тему нібито катастрофічного дефіциту пального. Для нагнітання ситуації пропагандисти масово поширюють фейкові відео про начебто масові випадки зливання бензину з баків припаркованих автомобілів. Ворог запускає сфабриковані матеріали, де у таких крадіжках звинувачують, зокрема й українських військовослужбовців.

“Насправді обстрілами АЗС та подібними інформаційними вкидами росія прагне медійно помститися за тотальний дефіцит пального й кілометрові черги на АЗС у власній країні. Оскільки реальні масштаби проблем в рф та Україні неспівставні, російським спецслужбам доводиться штучно конструювати картинку “паливної катастрофи” в Україні за допомогою дезінформації”, – вважають у Центрі протидії дезінформації.

У Центрі підкреслили, що, удари росіян по українських АЗС дійсно є серйозним викликом для безпеки людей та функціонування паливної інфраструктури, проте дефіциту пального, зокрема у прифронтових громадах, немає.

Як повідомила Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, усі необхідні обсяги нафтопродуктів є в наявності, а уряд спільно з операторами ринку оперативно реалізує рішення для забезпечення безперебійного постачання палива Силам оборони, бізнесу та громадянам.

А от у РФ реальна паливна криза. Вчора там заборонили експорт дизелю і пообіцяли активізувати імпорт бензину. Але на індійський бензин, який РФ уже закуповує, росіянці скаржаться – кажуть, двигун авто працює на ньому якось не так. Справа з паливом зайшла так далеко, що Путін заявив, що дефіцит бензину виник через те, що Україна хоче…зірвати їм сезон відпусток. А пропагандистка Симонян заявила, що дефіцит бензину – така дрібниця, про яку не варто і говорити – раніше он продукти за талонами продавали, і нічого.

Тож як не намагатися перемкнути увагу на “біди українців”, особливо на наших прифронтових територіях, які реально страждають від російської агресії.