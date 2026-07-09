Білий дім готується до того, що може перетворитися на багатоденне або навіть багатотижневе військове загострення з Іраном через Ормузьку протоку.

Тривалість і серйозність нової кампанії повністю залежать від наступних кроків Тегерана, повідомляють американські чиновники Axios.

Війна, яка розпочалася з метою зниження ракетного потенціалу Ірану та знищення залишків його ядерної програми, перетворилася на безкінечну боротьбу за найважливіший енергетичний вузький пункт світу.

Американський чиновник заявив, що нинішня ескалація може тривати день-два, тиждень або місяць, залежно від того, чи продовжить Іран свої атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці.

«Ми збираємося трохи їх вдарити, щоб вони зрозуміли, що ми не жартуємо», – сказав американський чиновник.

Дипломатія наразі зайшла в глухий кут, а військовий тиск знову опинився в центрі стратегії президента Трампа.

У середу Трамп заявив, що 60-денне припинення вогню, викладене в меморандумі про взаєморозуміння (МОВ), «закінчилося» після перестрілки, спровокованої іранськими атаками на комерційні судна.

Потім США розпочали другий раунд ударів поблизу Ормузької протоки, включаючи атаки на інфраструктурні цілі всередині Ірану вперше за кілька місяців.

Іран відповів атаками на американські бази в Кувейті та Бахрейні, наполягаючи на тому, що не відмовиться від своїх претензій на контроль над протокою.

Невдовзі після цього Трамп дав зрозуміти, що США готові до деескалації, повідомивши журналістам на Air Force One, що іранські чиновники «зателефонували трохи раніше» і «хочуть укласти угоду».

Незрозуміло, про який дзвінок йдеться, і іранські чиновники не одразу підтвердили будь-які прямі звернення.

«Я просто не знаю, чи гідні вони укладати угоду. Я не знаю, чи збираються вони дотримуватися угоди», – додав Трамп. «Чесно кажучи, вони трохи божевільні».

Інша сторона

Головний переговірник Ірану Мохаммед Багер Галібаф звинуватив США у «залякуванні та порушенні обіцянок» і попередив, що протока знову відкриється лише на умовах Тегерана.

«Якщо ви завдасте удару, вас вдарять», – написав Галібаф на X. «Ормузька протока відкриється лише за «іранськими домовленостями», а не за американських погроз».

Відкриття Ормузької протоки та відновлення свободи судноплавства для комерційних суден стало центральною метою адміністрації Трампа, головним чином для стабілізації світових енергетичних ринків.

Для Ірану збереження контролю над протокою стало ключовою метою будь-якої угоди про припинення війни.

Це питання було центральним положенням Меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, і суперечливі тлумачення положень протоки зараз призводять до розпаду угоди.

Меморандум про взаєморозуміння вимагає від Ірану забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку. Але невдовзі після підписання угоди іранські чиновники звинуватили США у порушенні угоди, направляючи судна південним коридором поблизу узбережжя Оману без схвалення Тегерана.

Між рядками

Американські чиновники кажуть, що Білий дім вважає, що має більше можливостей для ескалації, оскільки сотням нафтових танкерів вдалося покинути Перську затоку через протоку за останні тижні.

Це послабило занепокоєння в адміністрації, що поновлення зіткнення негайно спровокує значне зростання цін на нафту, повідомили чиновники.

Американський чиновник заявив, що нинішня ескалація пов’язана з розчаруванням серед більш радикальних елементів у розколотому керівництві Ірану, які вважають, що Меморандум про взаєморозуміння не приніс реальної користі Тегерану.

Іран втратив свій вплив в Ормузі, оскільки сотні суден пройшли південним маршрутом поблизу узбережжя Оману, сказав чиновник.

Незважаючи на скасування санкцій США, Іран мав труднощі з продажем нафти, оскільки фінансові установи не схвалювали транзакції, а країни неохоче покладалися на тимчасові скасування.

Жодних заморожених іранських коштів не було вивільнено, оскільки Іран ще не вжив ядерних заходів, передбачених угодою.

Рамкова угода, укладена США між Ізраїлем та Ліваном за посередництва США, зробила ліванську частину Меморандуму про взаєморозуміння непотрібною, сказав чиновник.

Що слідкувати: «Частина іранського керівництва була незадоволена всім цим», – сказав американський чиновник.

«Вони почали стріляти, і ми вирішили, що час дати їм відсіч. Це процес. У нас є терпіння. Якщо ми не відчуваємо, що отримуємо бажану угоду, ми не збираємося цього робити».

Суть: Віце-президент Венс заявив у середу, що позиція США проста: Ормузька протока має залишатися відкритою.

«Якщо вони спробують її закрити, буде відповідь з боку американських військових», – сказав Венс.

«Вони можуть або слідувати цьому, або ж мати саме те, що з ними сталося минулої ночі. Це просто продовжуватиметься, доки вони не відкриють цей протоку та не перестануть стріляти по кораблях».