18-місячну дитину зі США, яку знайшли непритомною в басейні в Аризоні та оголосили померлою, згодом виявили живою в лікарняному морзі.

Інцидент стався в передмісті Фінікса (штат Аризона) у день, коли родина зібралася разом, щоб дивитися фінал сезону Національної футбольної ліги США (NFL) – Супербоул, пише ВВС.

Малюка знайшли у басейні долілиць. Родина дитини викликала поліцію та повідомила про утоплення. Поліція прибула до будинку близько 17:30 за місцевим часом.

На місце прибули також рятувальники та почали реанімацію. Після цього дитину доправили до медичного центру Mercy Gilbert Medical Center.

Згідно з поліцейським звітом, правоохоронці повідомили лікарю лікарні, доктору Ар’яну Тусі, що вони бачили ознаки життя у дитини. У відповідь лікар сказав: “Будь ласка, займайтеся своєю справою, а я займатимуся своєю”, – зазначається у звіті.

“Я вчився в медичному університеті не просто так”, – відповів Тусі.

О 18:20 лікарі констатували її смерть.

“Якщо немає заперечень, я хотів би зафіксувати час смерті”, – сказав лікар, згідно із записом бодікамери поліцейського, який отримав місцевий телеканал NBC News.

“Час смерті – 18:20. Хвилина мовчання”, – додав лікар.

Через п’ять годин, як повідомили в поліції, до лікарні прибув працівник Бюро судово-медичної експертизи округу Марікопа і виявив, що дитина все ще дихає.

Після цього малюка гелікоптером доправили до іншої лікарні, де він одужав. Згодом дитину виписали.

До поліцейського звіту не долучили медичних документів дитини, тому досі незрозуміло, що саме сталося.

Адвокат лікаря Скотт Голден заявив агентству Associated Press, що “у цій справі набагато більше фактичних і медичних обставин, ніж раніше повідомлялося”.

BBC звернулася до адвоката Тусі по коментар.

Поліція рекомендує висунути звинувачення батькам у недбалості.

Згідно з поліцейським звітом, слідчі відчули в будинку сильний запах марихуани, через що припустили, що дитина могла опинитися в басейні без нагляду батьків.

Прокуратура округу Марікопа поки не повідомила, чи буде подавати обвинувачення.

У заяві медичного центру Mercy Gilbert Medical Center зазначено, що лікарня провела “ретельний аналіз усіх аспектів наданої допомоги, щоб з’ясувати, що сталося, та впровадити необхідні зміни для покращення медичної допомоги”.

У лікарні назвали інцидент “трагічною ситуацією” та відмовилися надавати додаткові подробиці.