Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 9 липня:



Учора протягом дня та сьогодні зранку ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Внаслідок атаки в м. Очаків пошкоджено дах складського приміщення, виникла пожежа. Також пошкоджено дах будівлі санаторію. У Горохівській громаді пошкоджено будівлю навчального закладу. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Удень ворог атакував FPV-дроном Галицинівську громаду. Внаслідок чого у с. Галицинове пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає.