ЗСУ відзвітували про ураження ще дев’яти танкерів російського “тіньового флоту” в Азовському морі. За три останні доби українські сили атакували загалом 19 танкерів, пише ВВС.

Про це заявив у своєму телеграмі командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним “Мадяр”.

За останні 72 години, за його словами, українські війська вразили 21 судно: 19 танкерів “тіньового флоту”, один суховантаж і пором у Керчі.

Бровді повідомив й про удари по електропідстанціях та інших “чутливих” обʼєктах в Криму протягом останнього тижня.

Генштаб ЗСУ також звітував про атаку по шести танкерах російського флоту. За даними штабу, один танкер перебував у Чорному морі, решта в Азовському.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар написав у телеграм-каналі, що в Таганрозькій затоці в результаті атаки безпілотника пошкоджено два танкери, які прямували в Ростов-на-Дону.

Танкери начебто були порожні, розливу нафтопродуктів не відбулося. Загиблих внаслідок атаки, за інформацією російського чиновника, немає, дві людини отримали незначні поранення та відмовилися від госпіталізації.

Чи входять ці два танкери до тих, про ураження яких розповів Бровді, неясно.

Напередодні, 7 липня, командир безпілотних систем повідомляв про атаку на вісім танкерів “тіньового флоту” РФ.

“Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 пором”, – написав він у телеграмі.

За його словами, танкери ідентифіковано, вони перебувають під міжнародними санкціями, мають вантажопідйомність 7000 тон, довжину 140 метрів, були побудовані в 2006-2012 роках.

Мадяр назвав сім із восьми вражених суден. Це “Венера-3”, “Санар-1”, “Санар-17”, “Климена”, “Теті”, “Алексей Саврасов” і “Пенелопа”.

Двома днями раніше, 6 липня, Мадяр також повідомляв про ураження двох російських танкерів в Азовському морі.

Йшлося про судна “тіньового флоту”, які доставляли паливо з Таганрогу до Криму. Кожне судно перевозило по 7000 тонн бензину, заявив тоді командир безпілотних систем.

“Битва за бензин для Криму в Азовському морі триває”, – написав Мадяр.

Підпис до фото,Скріншот відео удару по танкеру, яке опублікував командир Сил безпілотних систем ЗСУ

В останні місяці Україна проводить операцію з метою ізолювати Крим від основних шляхів постачання Росії, завдаючи ударів по військовій логістиці та паливній інфраструктурі.

Внаслідок ударів наприкінці червня на півострові запроваджували режим надзвичайної ситуації. Це сталося після кількох днів блекаутів, дефіциту пального та транспортних обмежень в окупованому Криму.

Протягом останніх трьох років Росія використовує мережу старих танкерів, суден, щоб обходити міжнародні санкції та продовжувати експорт нафти.

Такі судна часто змінюють прапор, власників і страхові компанії, приховують справжнє походження вантажу або вимикають системи відстеження. Судна так званого тіньового флоту брали участь у гібридних операціях проти європейських країн.