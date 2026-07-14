Увечері 13 липня до відділення поліції №5 Миколаївського райуправління звернувся 16-річний місцевий мешканець із повідомленням про незаконне заволодіння його мотоциклом JBW. Зі слів заявника, він котив транспортний засіб вулицею для проведення ремонту, коли до нього підійшов наглядно знайомий, вдарив та заволодів мотоциклом.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході оперативно-розшукових заходів слідчі та оперуповноважені відділення поліції упродовж декількох годин розшукали транспортний засіб та місцезнаходження зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці встановили, що дорогою потерпілий зустрів компанію знайомих і зупинився поспілкуватися. У цей час до них підійшов 35-річний чоловік, який перебував у стані спʼяніння, та запропонував завести транспортний засіб. Після відмови фігурант вдарив 16-річного власника, заволодів мотоциклом і поїхав з місця події.

Поліцейський затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі зібраних доказів слідчі за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого). За скоєний злочин підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Транспортний засіб поліцейські вилучили, провели необхідні слідчі дії та повернули його власнику.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

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