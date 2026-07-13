12 липня, близько 11:55, до Первомайського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 31-річної мешканки Первомайську про те, що біля будинку по вулиці Головчанського щойно викрали її автомобіль Ford.

Про обставини справи поінформували в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Заявниця розповіла, що приїхала додому на автівці та, залишивши ключі в замку запалення, зайшла до будинку. Через декілька хвилин вона почула звук двигуна, а коли вибігла на вулицю, побачила, як її машина поїхала геть.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські оперативно розшукали викрадений автомобіль та зловмисника на виїзді з міста Первомайськ. Ним виявився 52-річний чоловік, який раніше вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий не пояснює своїх дій та відмовився свідчити проти себе.

Транспортний засіб поліцейські вилучили, провели необхідні процесуальні дії та повернули власниці.

На підставі зібраних доказів слідчі за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині чоловік заволодів автівкою, щоб під’їхати до крамниці за спиртним, бо йому не вистачило