Сьогодні, 13 липня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції.

Про свої плани очільник української держави поінформував у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Франція. Сьогодні тут відбудуться важливі перемовини, які можуть відкрити для України значно більше можливостей для зміцнення захисту.

Головний пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу Антибалістичну програму і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи. Також зустрінуся з Президентом Франції Емманюелем Макроном та візьму участь у засіданні Коаліції охочих. Будемо працювати, щоб надати нової динаміки цьому формату.

У першої леді запланована зустріч з новим Генеральним директором ЮНЕСКО, під час якої вони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Україною та Організацією в рамках сфер мандата ЮНЕСКО.

Подякуємо Франції за історичну підтримку, і наші військові візьмуть участь у параді до національного свята Франції – Дня взяття Бастилії.

Дякуємо всім, хто з Україною», – зазначив Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, Українські військові візьмуть участь у параді до Дня взяття Бастилії в Парижі