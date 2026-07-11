Військовий парад на честь Дня взяття Бастилії, який вдесяте і востаннє пройде під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона, має стати одним із найбільш видовищних – у марші візьме участь рекордна кількість військових. Серед них будуть й українці.

RFI Українською розповідає більше про підготовку до параду.

У Парижі активно готуються до масштабного параду на честь Дня взяття Бастилії – національного свята, яке французи щорічно відзначають 14 липня.

«Це історичний парад, оскільки він має міжнародний характер – це пробудження Європи, яка бере свою долю у свої руки, – і тому, що він буде масштабним», – пообіцяли в Єлисейському палаці.

Дійсно, кількість учасників параду цьогоріч буде рекордною – Єлисейськими полями промарширують 6 800 військових, що на 15% більше, ніж торік. Також планується на 30% військової техніки та літаків. Як зазначається, вперше у параді візьмуть участь «літаки, оснащені імітаційним озброєнням», а також гелікоптери, які «пролітатимуть над танками, щоб відтворити те, що може статися на полі бою». Це, за даними ЗМІ, має бути не просто видовищем, а стратегічним сигналом.

У марші також братимуть участь близько 500 військовослужбовців із Коаліції охочих. Париж запропонував країнам-партнерам надіслати делегації чисельністю від семи до 25 солдатів. Відправила своїх військових – 25 осіб – й Україна.

Та цим участь українців у параді на честь Дня взяття Бастилії не обмежується: будуть вони й у його авіаційній частині. Зокрема, над французькою столицею пролетять винищувачі Mirage, якими керуватимуть франко-українські екіпажі.

Приїдуть на парад й очільники держав та урядів. Остаточний список присутніх ще не оприлюднювали, але, як пише Le Monde, відомо, що до Парижа прибуде президент України Володимир Зеленський, а також лідери Німеччини, Італії та Іспанії.

Зеленський, до речі, розповів, що найближчим часом у Франції обговорюватиме із союзниками українську антибалістику FREYA, яка має стати аналогом Patriot, але дешевшою у виробництві. Ймовірно, переговори відбудуться саме під час цього візиту.

День взяття Бастилії, головне державне свято Франції, завжди відзначають із розмахом. Проте цьогоріч звичну програму святкувань дещо змінили. Зокрема, через підвищений ризик пожеж у багатьох департаментах заборонили феєрверки.

У Парижі частину святкових заходів перенесли на 13 липня. Усе через десяті роковини теракту в Ніцці – 14 липня 2016 року вантажівка протаранила натовп людей, які зібралися на Англійській набережній, аби побачити феєрверк з нагоди Дня взяття Бастилії. Тоді загинуло 86 осіб, 458 людей дістали поранення.

Тому святкування, зокрема феєрверк, відбудеться у Парижі на Марсовому полі 13 липня. Цьогоріч феєрверк включатиме частину, присвячену 400-річчю французького флоту, а також данину Риму та «історичним та культурним зв’язкам, що об’єднують дві столиці».

Як повідомляло Інше ТВ, Військовий парад у Франції буде присвячений підтримці України, – Le Figaro