Систематична індоктринація та мілітаризація українських дітей, що здійснюється росією, може розглядатися як злочин проти людяності.

Такі висновки були представлені у четвер у звіті місії експертів «Московського механізму», ініційованої Литвою та 40 іншими державами-учасницями Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з метою розслідування здійснюваної росією мілітаризації та ідеологічної обробки українських дітей, пише LRT.lt.

«Експертна місія в рамках «Московського механізму» підтверджує, що не лише депортація українських дітей, яку здійснює росія, а й їхня ідеологічна обробка та мілітаризація можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності, — заявив виконувач обов’язків міністра закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. – Міжнародна спільнота зобов’язана об’єднати зусилля, щоб забезпечити відповідальність росії за ці злочини та допомогти Україні повернути кожну викрадену дитину».

У звіті також зазначається, що ця практика є частиною ширших порушень міжнародного гуманітарного права, що вчиняються росією.

За даними МЗС Литви, «Московський механізм» щодо злочинів росії, скоєних після початку широкомасштабного вторгнення в Україну, запускається вже вшосте.

На знак підтримки України до цієї ініціативи приєдналися всі держави-члени Європейського Союзу, а також Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Канада, Ісландія, Чорногорія, Ліхтенштейн, Молдова, Монако, Норвегія, Сан-Марино, Грузія, Північна Македонія та Велика Британія.

За даними на кінець минулого року, офіційно росія депортувала або примусово перемістила близько 20 тис. українських дітей.

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