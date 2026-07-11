У Варшаві буде створено Стіну пам’яті з іменами всіх ідентифікованих жертв воєн ХХ століття в Україні, зокрема жертв Волинського злочину.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 11 липня, у 83-тю річницю Кривавої неділі, одного з найтрагічніших епізодів Волинського злочину, пише Українська служба «Польського Радіо».

За словами Туска, загиблі не можуть залишитися безіменними та без гідного поховання. Він наголосив, що пам’ять про них є обов’язком перед родинами загиблих, польським народом і державою.

Польський прем’єр заявив, що уряд домігся відновлення пошукових робіт і ексгумації жертв Волинського злочину, а також інших жертв воєн ХХ століття в Україні. За його словами, у Варшаві на Стіні пам’яті будуть викарбувані імена кожної знайденої та ідентифікованої жертви.

Тим часом голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров заявив, що Україна визнає Волинський злочин. Доказом цього, за його словами, є проведення пошукових робіт і видані дозволи на ексгумацію останків загиблих поляків.

Алфьоров зазначив, що протягом останніх півтора року у цій сфері досягнуто найбільшого прогресу за багато років. Він наголосив, що пошуки та ексгумації мають продовжуватися, попри політичні суперечки між Києвом і Варшавою.

Голова УІНП також зазначив, що Україна розглядає події 1939–1947 років у ширшому історичному контексті, який включає трагедії як польського, так і українського народів у період Другої світової війни та після неї.

Як повідомляло Інше ТВ, На Волині у 2 селах проведуть ексгумацію останків загиблих у 1943 році поляків