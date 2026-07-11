«Щойно були детальні доповіді по ситуації у місті Вишневе – після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати: хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього – і нормами закону, і рішенням Ставки – все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, і позиція держави – кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності. Ми всі розуміємо, що таке час війни, і кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежать життя людей.



Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям. Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані.



Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, і кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій. Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси, – це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків. І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, це стосується не тільки Вишневого. Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення.



Сьогодні говорили також дуже детально по майбутньому Укроборонпрому. Структура велика, в неї входять десятки підприємств, одне з яких розмістило той склад у Вишневому. Звісно, внутрішні процеси в структурі Укроборонпрому щодо контролю за діяльністю підприємств та директорами мають бути більш сильними.

Готую зміни на дипломатичних напрямах. Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленостей про постачання зброї. Домовленості, які є на рівні лідерів, повинні виконуватись значно швидше і повніше. Сполучені Штати і домовленість про ліцензії для виробництва “петріотів”. Європа і наша робота з партнерами передусім для виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проєкти саме такої, захисної співпраці. Також пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані.



Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Україні, основна мішень була Київ. Був страшний удар російських бомб по Сумах, ракетний удар по Одесі. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Увесь день – “шахеди” та інші ударні дрони по Харківщині, Дніпровщині, громадах Сумської області, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя.



Між оголошенням пакету підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні, і це відповідальність усіх в державі, хто займається дипломатичною роботою. Українським воїнам потрібно більше засобів, більше можливостей, щоб захищати життя і людей від російського зла».



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1599-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Балістику не збиваємо, бо нема чим, – Зеленський про нічний обстріл Києва (ВІДЕО)