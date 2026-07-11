На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції запасів дизельного пального вистачить приблизно на 11 діб автономної роботи.

Про це заявив генеральний директор російської держкорпорації «Росатом» Алєксєй Ліхачов після консультацій із делегацією МАГАТЕ в Калінінграді, як повідомляє Mind, пише The Moscow Times.

За його словами, резервуари із дизельним паливом нині заповнені приблизно на 50% від необхідного обсягу, тому їх необхідно якнайшвидше поповнити для створення резерву на випадок тривалої втрати зовнішнього електропостачання.

Ліхачов також стверджує, що від моменту окупації станція 21 раз переходила на аварійне живлення від дизель-генераторів, і щоразу обладнання та персонал нібито працювали без збоїв. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Заява пролунала на тлі масштабних проблем із паливом на росії. За даними Reuters, після серії ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах виробництво дизельного пального в країні скоротилося майже на 40%, а обсяги нафтопереробки, за оцінкою Energy Intelligence, опустилися до найнижчого рівня приблизно за два десятиліття.

Через дефіцит влада рф уже запровадила різноманітні обмеження на продаж дизеля в десятках регіонів. Російські та незалежні ЗМІ повідомляють про ліміти на заправках, заборону продажу пального в каністри та перебої з постачанням, зокрема й на окупованих українських територіях.

Запорізька АЕС, розташована в Енергодарі, до початку повномасштабної війни виробляла близько 20% усієї електроенергії України та була найбільшою атомною електростанцією в Європі.

Російські війська захопили її у березні 2022 року, а з вересня того ж року всі шість енергоблоків перебувають у стані холодної зупинки.

МАГАТЕ не раз попереджало, що втрата зовнішнього електропостачання залишається однією з головних загроз ядерній безпеці Запорізької АЕС, оскільки навіть у режимі холодної зупинки станція потребує безперервного живлення для роботи систем охолодження та інших критично важливих систем.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку червня поблизу ЗАЕС домовилися про локальне припинення вогню для ремонту важливої лінії – МАГАТЕ