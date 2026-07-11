Внаслідок російської агресії в Україні BMW вийшла з росії. Однак позашляховики баварського виробника все ще будуються на калінінградському заводі його колишнього партнера «Автотор» – без офіційного дозволу! Причому росіяни отримують непоганий прибуток: клієнтам доводиться глибоко залазити в кишеню через ці підроблені BMW – ціни на рівні розкоші.

Про це пише Bild, передає Інше ТВ.

За даними російських ЗМІ, виробництво базується на колишніх заводах BMW на залишках запасів, які зберігалися з 2022 року. «Автотор», колишній партнер BMW, зараз цим користується: автомобілі – моделі BMW X5, X6 та X7 – знову збираються на його заводах з початку 2025 року. За даними «Auto Motor und Sport», у 2025 році було зареєстровано майже втричі більше автомобілів BMW місцевого виробництва, ніж у попередньому році.

Примітно, що автомобілі лише зовні відповідають специфікаціям 2022 року, хоча вони зареєстровані як моделі 2025 або 2026 модельного року. Однак, деякі деталі відрізняються: наприклад, автомобілі мають менші повітрозабірники, ніж у сучасних моделей. Речник BMW назвав виробництво «нерегулярним» на порталі «United24». Баварська компанія у своїй заяві застерігає покупців від придбання так званого «піратського BMW» та зазначає, що з 2022 року не проводився контроль якості.

Оскільки постачання оригінальних запчастин для позашляховиків скорочується, зараз, як повідомляється, використовуються компоненти місцевого виробництва, такі, як шланги, деталі кузова та джгути проводів. Автомобілі більше не підключені до офіційних систем BMW, тому численні цифрові функції, ймовірно, будуть обмежені або працюватимуть з іншим програмним забезпеченням.

«Автотор» стягує від 12 до 14 мільйонів рублів за підроблений BMW у Росії – близько 150 000 євро. Імпорт автомобілів BMW на сірий ринок через треті країни, що підпадають під санкції, значно дорожчий. Для порівняння: у Німеччині ціна на новий X7 починається приблизно від 105 000 євро. Інтерес до автомобілів BMW у Росії залишається високим, попри санкції: за даними Автостату, у 2025 році було продано приблизно на 42 відсотки більше BMW, ніж у попередньому році – загалом 16 700 автомобілів.

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