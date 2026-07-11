Тимчасові повірені у справах посольств Естонії та Литви в москві у п’ятницю, 10 липня, під час спільного демаршу в Міністерстві закордонних справ рф рішуче відкинули твердження про те, що повітряний простір країн Балтії використовується для атак безпілотників на об’єкти в Росії.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Міністерство закордонних справ Латвії.

Представники посольств наголосили, що країни Балтії ніколи не давали дозволу на використання свого повітряного простору для завдання ударів безпілотниками по цілях у росії. Вони також нагадали про спільну заяву міністрів закордонних справ країн Балтії від 10 квітня цього року.

Незважаючи на позицію, що послідовно виражається Латвією, Естонією і Литвою на різних рівнях, російська сторона продовжує поширювати неправдиву інформацію і нагнітати ситуацію, підкреслюють у МЗС Латвії.

“Країни Балтії відкидають заяви росії як абсолютно необґрунтовані. Проникнення безпілотних літальних апаратів у повітряний простір країн Балтії є наслідком повномасштабної агресивної війни росії проти України”, – зазначає МЗС.

Тимчасові повірені у справах також відкинули інші неправдиві твердження про країни Балтії, які останнім часом озвучували представники МЗС росії. Вони наголосили, що Латвія, Естонія та Литва забезпечують повне дотримання принципів верховенства права щодо всіх своїх мешканців.

Твердження про протилежне не ґрунтуються на фактах і є свідомою спробою росії поширювати дезінформацію, наголошують у МЗС Латвії.

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