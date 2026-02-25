Адміністрація Трампа офіційно попередила Україну про неприпустимість нанесення ударів по цілях на території росії, які можуть завдати шкоди економічним інтересам США.

Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

Стефанішина у вівторок під час брифінгу для ЗМІ заявила, що отримала демарш — дипломатичне повідомлення, покликане висловити несхвалення або невдоволення, — у зв’язку з ударом українського безпілотника по російському порту Новоросійськ у листопаді.

«Ми отримали інформацію від Державного департаменту про те, що нам слід утримуватися від атак на американські інтереси», — цитує посла “Суспільне“.

В результаті атаки Києва на стратегічно важливий чорноморський порт Новоросійськ були пошкоджені два танкери, що входять до тіньового флоту Москви, який вона використовує для обходу санкцій щодо свого енергетичного сектора. Також було пошкоджено термінал, що належить казахстанському Каспійському трубопровідному консорціуму, який частково належить компаніям Chevron і Exxon. Порт Новоросійськ є одним з найбільших російських центрів експорту нафти і стратегічно важливим пунктом перевалки сирої нафти з родовищ Казахстану.

За її словами, у Держдепі США жалілися на те, що українські військові пошкодили інфраструктуру нафтопроводу, який транспортує американську, казахську та російську нафту із Казахстану до порту у Чорному морі територією РФ. Каспійський нафтопровід є одним із найбільших платників податків у Росії.

“Це стосувалося самого факту, що там було порушено американські економічні інтереси”, – зазначила Стефанишина.

На запитання Суспільного щодо того, чому президент Трамп дорікає країнам ЄС у тому що вони продовжують купувати російську нафту, однак в той же час робить виняток із санкцій для російської нафти та американських нафтових компаній, Стефанишина повідомила, що “це можна змінити”.

“По суті, це виключення може бути переглянуте, і існує досить велика різноманітність варіантів диверсифікації ланцюгів поставок. Я сподіваюся, що ініціативи в рамках доктрини енергетичного домінування президента Трампа послужать цій меті. І ті несправедливі ситуації, коли ми бачимо конкретні винятки, що забезпечують інтереси США, можна змінити не лише шляхом їх скасування, але й шляхом зміни структури ринку та поставок”, — наголосила посолка.