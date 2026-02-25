У Нідерландах — новий уряд, при цьому вперше після Другої світової війни це — справжній уряд меншості, коли правляча коаліція не має більшості голосів у парламенті. На чолі уряду — 38-річний Роб Єттен, наймолодший прем’єр-міністр в історії країни та перший відкритий гей на цій посаді, пише ВВС.

Партія Роба Єттена D66 виступає за продовження підтримки України, тоді як Партія свободи, яка була другою неа виборах — проти.

Показово, що одним із перших новий керівник уряду Нідерландів зателефонував Володимиру Зеленському і запевнив у повній підтримці України.

“Виповнюється чотири роки з того часу, як Росія розпочала масштабне вторгнення в Україну. Україна щодня бореться за свободу. А боротьба в Україні стосується безпеки всієї Європи. У свій перший день на посаді прем’єр-міністра я зателефонував президенту Зеленському, щоб запевнити його, що Україна може розраховувати на постійну підтримку Нідерландів”, – написав новий керівник уряду у себе в Х.

Нідерланди є одним із важливих союзників України у Європі, яка надає суттєву військову та фінансову допомогу.

Зеленський подякував Єттену і розповів, що вони вже поговорили про подальшу військову підтримку України.

“Ракети для систем ППО й енергетичне обладнання. Дякуємо, що, як і завжди, можемо розраховувати на підтримку з боку Нідерландів і допомогу в захисті життів”.

За даними Кільського інституту світової економіки, у 2022-2025 році Нідерланди надали понад 9 млрд євро допомоги Україні, із яких 8,61 млрд євро – це військова допомога.

Нідерланди – серед головних донорів України, якщо брати до уваги окремі країни, – за загальною сумою допмоги Нідерланди між Японією та Швецією.

Очолює список європейських країн за сумою наданої допомоги Німеччина – із понад 20 млрд євро.

Підпис до фото,Зеленський під час розмови з Єттеном

Уряд меншості

23 лютого новий уряд Нідерландів офіційно розпочав свою роботу. До нього увійшли представники трьох партій: ліберальної D66 (“Демократи 66”), яка здобула більшість голосів на виборах у жовтні, правоцентристської Народної партії за свободу і демократію (VVD), яка була найпопулярнішою в країні з 2010 по 2023 рік, та центристської “Християнсько-демократичної заклику” (CDA).

Як вказує кореспондентка ВВС Анна Попова, при цьому коаліція з трьох партій не має більшості в парламенті. У нижній палаті вони мають 66 мандатів зі 150, а у верхній — і того менше, лише 22 з 75. Це означає, що їм потрібно буде шукати підтримку в опозиційних партій для кожної ініціативи.

Поки що, втім, жодна опозиційна партія не виявила ентузіазму. Єссе Клавер, лідер GL/PvdA (союз Зелених лівих та Партії праці) — найбільшої опозиційної фракції в нижній палаті, розкритикував плани нового уряду, заявивши, що “прості люди платитимуть на сотні євро більше, тоді як з найбагатших нічого додаткового не питатимуть”.

Герт Вілдерс, лідер ультраправої Партії свободи (PVV), написав у соцмережі X лише три слова: “Не мій уряд”. PVV за підсумками виборів у жовтні отримала стільки ж мандатів, скільки і D66, але з того часу сім депутатів залишили фракцію Вілдерса. Вілдерс виступав проти підтримки України.

PVV і GL/PvdA могли б стати коаліційними партнерами в уряді більшості, але VVD від початку відмовилися співпрацювати з GL/PvdA, а з партією Вілдерса не готова була працювати жодна інша велика політична сила.

Формально уряд Роба Єттена – третій уряд меншості в історії Нідерландів.

Однак попередній такий уряд був урядом меншості лише технічно: це був перший кабінет нинішнього генсека НАТО, тоді лідера VVD Марка Рютте.

У 2010 році правляча коаліція (яка мала лише 52 місця в нижній палаті парламенту) уклала угоду з PVV, яка не увійшла до уряду, але погодилася підтримувати ініціативи коаліції. Разом вони мали 76 мандатів. Так, у нідерландській політиці з’явилося нове поняття — gedoogakkord, “угода про терпимість”.

Ця конструкція протрималася півтора роки, але 2012 року Вілердс відмовився підтримувати коаліцію, і в Нідерландах відбулися нові вибори.

Підпис до фото,Марк Рютте (у центрі) представляє уряд, який погодилася підтримувати партія Герта Вілдерса (праворуч), 2010 рік

До цього уряд меншості був лише 1939 року, і він протримався ще менше — лише два дні, або одне засідання парламенту.

Підпис до фото,Роб Єттен та король Віллем-Олександр

Роб Єттен – наймолодший прем’єр-міністр в історії Нідерландів, перший відкритий гей на цій посаді, перший глава уряду з партії D66. Але представлені плани його уряду навряд чи можна назвати “першими” будь-чим.

Як звертають увагу і прості нідерландці, і аналітики, програма нового кабінету напрочуд схожа на платформу лише однієї партії з трьох — VVD. Наприклад, D66 та CDA виступали за поступове скасування податкової пільги для тих, хто виплачує іпотеку, а VVD обіцяла зберегти її. У результаті уряд вирішив залишити податкову пільгу у нинішньому вигляді.

Лідер VVD Ділан Єшільгез в уряді Єттена отримала пост міністра оборони.

Підпис до фото,Офіційне традиційне фото уряду з королем Нідерландів Віллемом-Олександром

Уряд Єттена багато хто називає експериментом. Оптимісти наводять приклад Данії, де уряд меншості — це норма. Песимісти нагадують, що в Данії — однопалатний парламент, а для ухвалення законів потрібне не схвалення більшості депутатів, а щоб не було більшості голосів проти.

Попередній експеримент у нідерландській політиці – призначення прем’єр-міністром безпартійного чиновника Діка Схофа – тривав 11 місяць.