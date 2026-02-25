За добу на Миколаївщині зареєстровано три пожежі.

24 лютого та в ніч проти 25 на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі, одна з яких в результаті дронової атаки по об’єкту транспортної інфраструктури. Пожежу вогнеборці загасили на площі 40 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила.

Інші епізоди виникли всі у м. Миколаєві:

на території садового товариства «Прогрес» мікрорайону Варварівка горів другий поверх двоповерхового дачного будинку. Пожежу ліквідували площею 80 кв. м;

в іншому районі зайнялося сміття у пластиковому контейнері на незначній площі.

Також в одній із багатоповерхівок міста сталось коротке замкнення електрощитової без подальшого горіння.