Фігуранти правопорушень у 155-й ОМБр відсторонені від виконання службових обов’язків, Генштаб повністю співпрацює за слідством.

Про це йдеться в коментарі Генштабу ЗСУ з приводу злочинного наказу комбрига та вбивства двох цивільних громадян, передає Інше ТВ.

«Незаконні дії, вчинені військовослужбовцями, розглядаються за попередньою кваліфікацією в межах кримінального провадження. Розгляд обставин інциденту здійснюється правоохоронними органами.



Фігуранти провадження відсторонені від виконання службових обов’язків. Військова служба правопорядку та органи військового управління взаємодіють з правоохоронними органами в рамках досудового розслідування, зокрема щодо встановлення місцезнаходження командира бригади.



Генеральний штаб підтверджує повну співпрацю з правоохоронними органами на всіх етапах розслідування та надання їм необхідного сприяння в межах компетенції військового управління.



Якщо слідство доведе провину – відповідати будуть за кожен вчинений злочин, незалежно від посади чи попередніх заслуг фігурантів. У разі встановлення вини посадових осіб у судовому порядку, Генеральним штабом будуть вжиті заходи реагування, передбачені законодавством.

Наголошуємо на нетерпимості до будь-яких протиправних проявів серед особового складу, які суперечать закону», – мовиться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Як повідомляло Інше ТВ, Комбриг 155-ї бригади наказав бійцям покарати 2 цивільних, які образили його дружину. Їх вбили, він в СЗЧ.

Також повідомлялося Суд арештував на 60 діб 8 бійців 155-ї бригади за вбивство 2 цивільних на Київщині