Олімпійський чемпіон, а також володар срібла та бронзи Ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк з перемоги дебютував у ММА, в першому раунді бою в шоу Arena Championship здолавши колишнього бійця Bellator Хаіма Гозалі.

Про це пише LuckyPunch.

Кут 53-річного ізраїльтянина викинув рушник після того як їх боєць був затиснутий в партері більшу частину раунду, Беленюк його відверто лупцював, і той нічого зробити не міг.

Після перемоги Беленюк прямо з клітки кинув виклик колезі по парламенту Миколі Тищенку.

У післяматчевому інтервʼю прямо в клітці Беленюк сказав наступне: «Коля, we are waiting for you, man».

Раніше Жан Беленюк вже записував відео-звернення до колеги по парламенту про можливий поєдинок.

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