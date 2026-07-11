Олімпійський чемпіон, а також володар срібла та бронзи Ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк з перемоги дебютував у ММА, в першому раунді бою в шоу Arena Championship здолавши колишнього бійця Bellator Хаіма Гозалі.
Про це пише LuckyPunch.
Кут 53-річного ізраїльтянина викинув рушник після того як їх боєць був затиснутий в партері більшу частину раунду, Беленюк його відверто лупцював, і той нічого зробити не міг.
Після перемоги Беленюк прямо з клітки кинув виклик колезі по парламенту Миколі Тищенку.
У післяматчевому інтервʼю прямо в клітці Беленюк сказав наступне: «Коля, we are waiting for you, man».
Раніше Жан Беленюк вже записував відео-звернення до колеги по парламенту про можливий поєдинок.
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