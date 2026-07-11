Валлійський актор сер Ентоні Гопкінс, відомий своїми ролями у фільмах “Мовчання ягнят”, “Батько” та “Наприкінці дня”, готується до випуску дебютного повноформатного альбому класичної музики. Актор уклав угоду з лейблом Decca Classics.

Про це пишуть «Букви».

Як повідомляє Billboard, альбом під назвою Life Is a Dream (“Життя – це сон”) побачить світ 21 серпня. До платівки увійшли композиції, які Гопкінс створював упродовж останніх 60 років. Виконавцем виступив лондонський “Філармонія” (Philharmonia Orchestra) під керівництвом видатного диригента Густаво Дудамеля.

Ентоні Гопкінс почав грати на фортепіано ще у чотири роки, а в підлітковому віці вже писав власні музичні твори, надихаючись спадщиною Бетховена та Шопена.

“Музика була моїм першим бажанням, моєю першою мрією. Я компонував усе життя. Деякі з цих п’єс супроводжували мене десятиліттями, і я досі повертаюся до них”, – зізнався актор.

До збірки Life Is a Dream увійшли як ранні твори, навіяні валлійським дитинством Гопкінса (зокрема, композиція “Bracken Road”, написана ще у 1963 році), так і сучасні роботи, присвячені рідним – “Stella Aria” (для дружини) та “Tara” (для племінниці). Запис матеріалу відбувався у квітні в лондонському палаці Александра-палас.

Диригент Густаво Дудамель, який працював над альбомом, відзначив рідкісний талант Гопкінса: “Сер Ентоні – один із тих рідкісних митців, чий творчий голос виходить за межі одного виду мистецтва. Глибина уяви та емоційна правда, що визначають його роботу в кіно, присутні і в його музиці. Він підходить до композиції з серцем оповідача та інстинктами поета”.

Це не перше визнання Гопкінса як музиканта: у 2012 році він отримав престижну премію Classic Brit Award за альбом року, написавши заголовний трек для скрипаля Андре Рьє. Тепер же, за словами самого актора, контракт із Decca Classics став для нього “честю всього життя”.

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