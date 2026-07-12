Іран повністю закрив Ормузьку протоку для судноплавства після нового інциденту за участю цивільного судна. У Тегерані заявили, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження.

Про це повідомляє The Times of Israel, передає «NV».

За заявою військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), кілька суден намагалися пройти через Ормузьку протоку, використовуючи несанкціонований маршрут і проігнорувавши вимоги змінити курс.

У КВІР стверджують, що одне із суден відключило системи і створило загрозу безпеці судноплавства. За словами іранських військових, його було уражено та зупинено.

Після цього Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки.

«Жодному судну не буде дозволено пройти через неї», — заявили у КВІР, додавши, що обмеження діятимуть до припинення, як там стверджують, втручання США.

Іран також попередив, що у разі нових ударів з боку США американські військові бази в регіоні знову можуть стати цілями для атак.

Останніми днями ситуація навколо Ормузької протоки різко загострилася після атак Ірану на комерційні судна та серії ударів США по іранських військових об’єктах.

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