Президент Трамп у п’ятницю заявив The Post, що він «залишив інструкції», якщо Ірану вдасться реалізувати їхні плани щодо його вбивства, і за це доведеться заплатити.

«Я давно в їхньому списку. Ось з чим ми маємо справу», – сказав він. «… Єдине, що я залишив інструкції – якщо щось трапиться, просто буквально бомбити їх на рівні, якого вони ніколи раніше не бачили».

На запитання про нещодавні повідомлення про те, що Ізраїль цього тижня повідомив про розвідку про змову з метою усунення президента США, Трамп зазначив, що від Ірану не було жодного нового плану, але сказав, що Тегеран роками бажав його смерті.

Банер проти президента США Дональда Трампа на похованні покійного Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Вони тримають банер з написом «Гей, ТРАМП, ми тебе вб’ємо».



«Ні, ні. Ізраїль нічого не придумав. Ні, ні», — сказав він. «Я довгий час був номером 1 [у списку вбивств Ірану], і таке життя, знаєте».

«Сподіваюся, ви будете сумувати за мною», — додав він, змирившись з тим, що Тегеран ніколи не перестане намагатися його позбутися.

Іран відкрито прагне вбивства президента з 2020 року, коли Трамп керував атакою, в результаті якої загинув іранський військовий офіцер Касем Сулеймані.

Також було кілька зірваних планів вбивства Трампа з того часу, як куля вбивці зачепила його вухо на політичному мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, 13 липня 2024 року.

Напруженість між США та Іраном цього тижня публічно загострилася.

«Чому б нам не вбити того, хто вбив мого імама та мого лідера?» — сказав цього тижня промовець на одному з пам’ятних заходів, повідомляють іранські ЗМІ. «Вбивство Трампа — наш обов’язок… Чому наймерзенніша людина у світі досі жива?»

Тим часом Трамп скасував угоди про припинення вогню між США та Іраном та їхній щойно укладений меморандум про взаєморозуміння після того, як Іран обстріляв три кораблі в Ормузькій протоці в понеділок і вівторок.

Жінка в чорній чадрі тримає червоний плакат з написом «ВБИЙТЕ ТРАМПА» під час похоронної процесії.

У відповідь президент скасував відмову США від санкцій щодо іранської нафти та завдав майже 200 ударів по всьому Ірану у вівторок і середу.

Розчарування Трампа іранцями було повністю продемонстровано на саміті НАТО в Анкарі цього тижня, назвавши їх «злими» за розв’язання атак у протоці, незважаючи на припинення вогню та додаткову обіцянку знизити напруженість під час поховання вбитого Верховного лідера Алі Хаменеї.

Незважаючи на свої зусилля укласти угоду з Іраном, Трамп відкрито говорив у Туреччині, що Іран все ще хоче його вбити.

Дитина тримає плакат з написом «МИ ВБИЙТЕ ТРАМПА!» Getty Images

«У них були лідери, їх немає. Потім у них була інша група лідерів, їх немає. Тепер у них інша група лідерів — можливо, їх вже немає, хто знає?» — сказав Трамп на саміті. «І знаєте що? Мене теж може не бути. Тому що я їхня головна мішень — це всюди. Тому що вони покидьки».

«Ось так вони діють, і так вони роблять це вже 47 років», — додав він.

Після цього президент змінив літаки на своєму маршруті додому з Анкари в середу, а Білий дім пізніше визнав, що це була тактика безпеки для забезпечення безпеки Трампа, повідомивши журналістам, що Іран хоче його смерті.