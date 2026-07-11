Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 417 770 (+1 490) осіб
танків – 12 116 (+8) од.
бойових броньованих машин – 24 922 (+10) од.
артилерійських систем – 45 754 (+74) од.
РСЗВ – 1 924 (+1) од.
засоби ППО – 1 485 (+4) од.
літаків – 437 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 868 (+3) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 401 925 (+1 294) од.
крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 118 610 (+361) од.
спеціальна техніка – 4 402 (+0) од.
Дані уточнюються.