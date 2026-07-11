Україні придумали новий спосіб захистити енергосистему від перевантажень. Але щоб спонукати людей ставити тризонні лічильники, тариф для тих, хто цього не зробить, можуть підняти дуже сильно.

Експерти кажуть, що ідея хороша, але навряд чи Кабмін піде на такий непопулярний крок. “Телеграф” пише, у чому суть пропозиції.

Чому тариф не переглядали 27 років

Комітет Верховної Ради з питань енергетики офіційно направив прем’єрці Юлії Свириденко лист із пропозицією переглянути тарифну сітку для мільйонів українців. Документ за підписом голови комітету Андрія Геруса зареєстрували в апараті Верховної Ради 26 червня 2026 року, і саме на нього спирається редакція, розповідаючи, що зміниться в платіжках.

Багатозонні тарифи в Україні діють ще з 1999 року, на підставі постанови НКРЕ від 29 грудня 1998 року №1676 “Про тарифи, диференційовані за періодами часу”. Тоді ж заклали базову логіку: підвищений коефіцієнт у години максимального навантаження, базовий у напівпікові години і знижений вночі.

З того часу коефіцієнти жодного разу не переглядали, хоча структура виробництва й споживання електроенергії в країні змінилася кардинально. Найпомітніше зросла частка відновлюваної генерації, передусім сонячної.

Головний сюрприз: вночі стане дорожче, а найдешевше – вдень

У листі Герус звертає увагу: у весняно-літній період вдень в енергосистемі часто виникає надлишок електроенергії, який виробляють сонячні станції. Іноді сонячну генерацію доводиться штучно обмежувати, бо її просто нема куди подіти.

Проблема в тому, що вдень побутові споживачі й зараз платять за базовим коефіцієнтом, тому в них немає економічного стимулу переносити споживання саме на ці години. А ввечері та вранці, коли попит зростає, а сонця вже або ще немає, енергосистемі доводиться залучати додаткову, і зазвичай дорожчу, генерацію. Тому запропоновані депутатом нововведення змінюють логіку повністю.

Які зміни пропонує Андрій Герус. Інфографіка: “Телеграф”/ШІ

Тобто найбільша знижка, коефіцієнт 0,4, це мінус 60% до тарифу, переїжджає з нічних годин на денні, з 11:00 до 17:00. А сама ніч дешевшою вже не буде: замість нинішньої 60-відсоткової знижки залишиться лише 20-25%.

Ще одна новація, тариф пропонують зробити сезонним. Для весняно-літнього періоду (березень-жовтень) денна знижка глибша, коефіцієнт 0,4, адже саме тоді сонячна генерація дає найбільший надлишок.

Для осінньо-зимового періоду (листопад-лютий), коли сонця менше, денний коефіцієнт пропонують встановити на рівні 0,8, а пікові години, ранкову й вечірню, коефіцієнтом 1,2 замість 1,5. Різниця між найдешевшою і найдорожчою годиною взимку буде менш різкою, ніж улітку.

Скільки коштуватиме перехід і чи виграють на цьому люди

Скористатися новими коефіцієнтами зможуть лише власники тризонних лічильників. Орієнтовна вартість такого приладу разом із програмуванням і встановленням становить від 4000 до 8200 грн, залежно від типу мережі та регіону.

Комплексна послуга від обленерго зазвичай виходить трохи дешевшою за самостійну купівлю приладу з окремою оплатою параметризації та роботи майстра, хоч і забирає більше часу на очікування.

Експерт: без лічильників у мільйонів українців тариф не запрацює

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі для “Телеграфу” звернув увагу на технічну проблему ініціативи.

“На оптовому ринку електричної енергії така градація вже є: пікове, міжпікове й позапікове навантаження. А на роздрібному потрібно встановлювати тризонні лічильники”, —

зазначив Геннадій Рябцев.

За його словами, такі прилади доведеться поставити приблизно 16 мільйонам споживачів, адже без них новий тариф просто нема як адмініструвати технічно.

Експерт додав, що конкретних розрахунків ефекту для енергосистеми в публічному просторі поки не було.

“Я не рахував. Спитайте в Геруса. Він же не міг щось запропонувати, не виконавши економічних розрахунків”, — іронічно зауважив Рябцев.

Рябцев звернув увагу ще на один ризик, реалізувати ідею можна лише коштом підвищення тарифу для тих, у кого тризонного лічильника ще немає.

“Сама ідея непогана, але таких лічильників у споживачів зараз немає. Щоб зацікавити споживачів придбати лічильник, треба встановити настільки високий тариф тим, в кого цих лічильників немає, щоб вони гуртом побігли їх купувати”, — пояснив Геннадій Рябцев.

Тобто для частини українців, які не встигнуть чи не захочуть міняти облік, платіжки в будь-якому разі можуть зрости.

Чи витримає мережа новий денний пік навантаження

Головне запитання, яке залишається без чіткої відповіді: що станеться, якщо мільйони українців одночасно перенесуть прання, зарядку електромобілів і роботу бойлерів на середину дня. Чи не утвориться замість вечірнього піка новий, денний.

У самому листі Герус наводить приклад, що саме мало б зміститися на день, це зарядка електромобілів, робота теплових насосів та електричних бойлерів. Але офіційних розрахунків, чи витримають мережі таке навантаження і чи вистачить генерації, документ не містить.

Хто виграє, а хто програє від нового тарифу

Вигоди від зміни розподіляться нерівномірно:

сім’ї, які працюють удома, пенсіонери та власники сонячних станцій зможуть реально перенести споживання на середину дня і економити;

люди, які цілий день на роботі, фізично не встигають скористатися дешевими денними годинами і одночасно втрачають частину нічної знижки;

ті, хто не встановить тризонний лічильник, продовжать платити за звичним графіком, для них нічого не зміниться, доки вони не перейдуть на новий облік.

Омельченко: ідея правильна, але є нюанс

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко підтримує саму логіку ініціативи. “Ідея правильна. Тарифи мають стимулювати людей менше використовувати електроенергію у пікові години споживання”, — зазначив Володимир Омельченко.

Водночас він визнав, що вартість встановлення тризонного лічильника може стати перешкодою для багатьох родин. За його словами, над механізмом реалізації ще мають попрацювати депутати та урядовці.

Чи допоможе це уникнути відключень узимку

Остаточної відповіді на це питання поки немає. У самому листі Герус просить Кабмін лише опрацювати питання перегляду коефіцієнтів і поінформувати про результати, це не готове рішення, а пропозиція для розгляду.

Наразі базовий тариф для населення залишається незмінним, 4,32 грн за кВт·год. Прем’єрка Юлія Свириденко підтвердила, що ціна діятиме як мінімум до 31 жовтня 2026 року.

Сам Рябцев вважає, що на такий непопулярний крок влада найближчим часом не піде. “Кабмін на це не піде, надто непопулярний крок. Хоч ідея і добра”, — підсумував Геннадій Рябцев.

Як зекономити вже зараз, не чекаючи нового тарифу

Поки рішення щодо тризонного тарифу не ухвалили, українці можуть скористатися чинними інструментами економії:

встановити двозонний лічильник (вартість приблизно 2000-5500 грн), який дає знижку 50% на електрику вночі, з 23:00 до 7:00;

перейти на тризонний облік вже зараз, якщо режим споживання це дозволяє, наприклад, у приватному будинку з електроопаленням;

звернутися до оператора системи розподілу (обленерго) або електропостачальника, подати заяву, придбати прилад і оплатити його встановлення та опломбування.

За підрахунками, витрати на двозонний лічильник зазвичай окуповуються за 6-18 місяців завдяки нічній знижці.