Сьогодні вночі вороги знову атакували Київ балістикою. Як повідомляють медіа, вибухи лунали ще до оголошення тривоги.

У Святошинському районі, попередньо, влучання в нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі пожежа на території нежитлової забудови.

У Соломʼянському районі пожежа в триповерховій офісній будівлі.

У Дарницькому районі влучання в проїжджу частину дороги. Горить також електрощитова регулювання світлофорів. У поруч розташованих будинках повибивало вікна.



На зараз у столиці 8 постраждалих. Серед поранених 11-річний хлопчик. Четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу на місці.