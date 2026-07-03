Скоріше за все, сталося це сьогодні одразу після засідання суду, де нардепу Тищенку обирали запобіжний захід. Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, ВАКС призначив Тищенку 10 млн.грн. застави. Він приніс із собою “Діалоги” Платона і сало, але їсти не став (ВІДЕО)

Тож, ймовірно, Тищенко, який так і не прочитав Платона, зустрівся на вулицю з народною любов’ю – бо кидати в нардепа помідорами, зважаючи на їх ціну, можна тільки з великою любові. Нардеп у відповідь продемонстрував щось на кшталт бойового танцю.