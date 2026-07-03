У зв’язку з проведенням спортивного заходу у суботу, 4 липня, з 07:00 до 10:00 у центральній частині міста діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Рух буде перекрито на таких ділянках:

🔹 вул. Олексія Вадатурського — від вул. Набережної до вул. Адміральської;

🔹 вул. Адміральська — від вул. Олексія Вадатурського до вул. Соборної;

🔹 вул. Набережна — від вул. Героїв Рятувальників до вул. Олексія Вадатурського.

На час проведення заходів зазначені вулиці будуть визначені пішохідними зонами.

Просимо водіїв завчасно планувати маршрути, враховувати тимчасові обмеження та дотримуватися вимог дорожніх знаків і вказівок патрульної поліції.