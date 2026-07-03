Заволодів прикрасами місцевої мешканки – у Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного у пограбуванні

Упродовж доби правоохоронці встановили особу та затримали зловмисника, який на зупинці громадського транспорту зірвав з жінки ланцюжки з дорогоцінних металів та зник з місця події. Нині слідчі повідомили миколаївцю про підозру у скоєнні грабежу. За вчинене в умовах воєнного стану йому загрожує до десяти років увʼязнення.

Повідомлення про те, що на кінцевій зупинці маршрутного таксі у мкрн Намив незнайомець відібрав прикрасами та втік надійшло до Миколаївського райуправління поліції від 34-річної місцевої мешканки вдень 1 липня.

На місці події потерпіла розповіла правоохоронцям, що чоловік підійшов до неї ззаду та зірвав з шиї золотий та срібний ланцюжки, після чого зник у невідомому напрямку.

У результаті низки проведених оперативно-розшукових заходів співробітники місцевого відділення поліції разом із оперативниками управління карного розшуку та аналітиками управління кримінального аналізу, у тому числі за допомогою відеозаписів із камер, під’єднаних до аналітичної системи «Безпечне місто», упродовж доби встановили особу зловмисника та місце його перебування.

Ним виявився 31-річний місцевий мешканець, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за нанесення тілесних ушкоджень та майнові злочини. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку.