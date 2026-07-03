Партії нафти Urals із відвантаженням через Приморськ, Усть-Лугу та Новоросійськ подешевшали у 2,5 раза порівняно з березневими максимумами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів та власні розрахунки 3 липня, пише Кореспондент.

Знижки до Brent для постачань в Індію зменшилися приблизно до $7 за барель — це мінімум за чотири місяці.

Напередодні ціна Urals у західних портах РФ опустилася нижче $45 за барель на базисі FOB. Різке зростання цін у березні давало РФ додаткові доходи, однак цей ефект виявився короткочасним через зміну ринкової кон’юнктури.

Як повідомлялось, світові ціни на нафту можуть показати найбільше квартальне падіння з часів пандемії 2020 року. Після зрушень у мирних переговорах активізувалися поставки танкерів через Ормузьку протоку, а Morgan Stanley попереджає про можливе перенасичення ринку.