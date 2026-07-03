Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу Олегом Ляшком.

Про це повідомляється на Телеграм-каналi Володимира Зеленського.

“Дуже щира розмова з Олегом Ляшком – із командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу. Підрозділ захищає нашу Донецьку область, і важливо почути, які запити армії найбільш вагомі зараз та які політичні кроки держави можуть додати мотивації нашим військовим. Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства. Дякую! Слава Україні!”