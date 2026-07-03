Таку заяву президент Зеленський зробив після засідання Ставки.

-Провів Ставку. Важливе досягнення нашої держави й наших виробників зброї: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності. Сьогодні саме цьому ми приділили найбільшу увагу. І говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну. Це стосується передусім українських дронів усіх типів, НРК, нашої ракетної програми, засобів РЕБ, військової техніки. Ця сьогоднішня наша розмова за участі виробників зброї була продовженням на найвищому рівні ухвалення воєнних рішень обговорень, які відбувалися на майданчику РНБО, парламенту та Міністерства оборони протягом попередніх тижнів.

Перше: доручив МЗС України та Міністерству оборони зосередитися на роботі з партнерами, що може принести додаткове фінансування на виробництво. Очікую конкретних результатів – домовленостей із партнерами. Інвестиції в українське виробництво – це інвестиції у примус Росії до миру, і партнери мають це відчувати як наше спільне з ними досягнення.

Друге: виконання плану українських далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності показало, що обмеження російської здатності воювати напряму залежить від поширення на російські соціальні групи відчуття, що війна прямо впливає на повсякдення. Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта, обмеження можливостей Росії фінансувати війну.

Третє: я вдячний усім нашим фахівцям, які розвивають нашу ракетну програму та працюють, зокрема, на виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи. Сьогодні ми провели фактично ревізію спроможностей і визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування.

Окремо розглянули обсяги й терміни постачання тих засобів ППО, які потрібні фактично в щоденному режимі. Найближчими днями ключовий пріоритет у всій дипломатичній роботі, в усіх зустрічах і перемовинах – саме ППО для України. Вдячний усім, хто допомагає! Пишаюся нашими виробниками захисту для України! Слава Україні!