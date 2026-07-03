Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків для покращення відносин. Про це після зустрічі з главою МЗС Польщі Сікорським заявив глава МЗС України Сибіга.

-Польща життєво важлива для України, так само як Україна для Польщі. У нас спільний ворог — Росія — і спільний виклик: російська агресія. Сьогодні Україна захищає не лише власну безпеку, а й безпеку Польщі та всієї Європи.

У 2022 році, в нашу найважчу годину, Польща першою простягнула руку допомоги Україні, надавши безпрецедентну підтримку. Україна глибоко цінує це і завжди буде безмежно вдячна за це.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, відповіді завжди можна знайти, якщо ми готові бути сильними сусідами і якщо ми щиро хочемо знайти ці відповіді. Україна залишається відкритою до рівноправного та чесного діалогу.

Я запропонував пакет антикризових кроків. Це включає ініціювання консультацій між нашими Міністерствами закордонних справ, організацію зустрічі експертів-істориків Другої світової війни, які брали участь у Польсько-українському конгресі істориків у травні, та звернення до релігійних лідерів обох країн, щоб використати їхній авторитет у нашому двосторонньому діалозі.

Ми відзначили, що за останні півтора року досягнуто значного прогресу в подоланні делікатних питань нашого історичного минулого. Ексгумації розблоковано, а роботу з’їзду істориків відновлено. Україна продовжуватиме видавати дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних операцій.

Я ще раз підтвердив Радеку, що вибір українськими військовими назви підрозділу не має антипольських намірів.

Ми поважаємо історію інших і очікуємо такого ж підходу до власної історії та незалежності від наших партнерів.

Я окремо проінформував Радека та польську команду про ситуацію на передовій та успіхи Збройних сил України, зокрема про наші ефективні довгострокові санкції проти держави-агресора.

Я отримав запевнення, що Польща продовжуватиме непохитну підтримку України у зміцненні нашої обороноздатності.

Ми детально обговорили перспективи військово-технічного співробітництва та обмінялися думками напередодні саміту НАТО в Анкарі.

Наші обговорення також зосередилися на співпраці між українськими та польськими компаніями, зокрема на спільних проектах з відбудови України. Ми зазначили, що URC-2026 у Гданську був надзвичайно успішним заходом, який позитивно вплинув на зростання ділової співпраці між нашими країнами.

Крім того, ми обговорили пришвидшення митних процедур для громадян та бізнесу, а також розвиток інфраструктури прикордонних контрольно-пропускних пунктів.

Я також подякував польській стороні за швидку реакцію на випадки ненависті та ксенофобії щодо українців у Польщі.

Я хочу подякувати Радеку за відверту та конструктивну розмову. Наше завдання як дипломатів — підтримувати діалог та використовувати всі інструменти дипломатичного арсеналу для вирішення проблем. Настав час відкласти емоції. Україна веде екзистенційну битву за підтримки наших союзників та партнерів.

Ми маємо достатньо мудрості, уроків нашої спільної історії та політичної волі, щоб покласти край оплескам у Москві, яка радіє будь-якому зростанню напруженості між двома найближчими сусідами. Історія не пробачить нам, якщо ця можливість буде втрачена, – заявив Сибіга.

Як повідомили у МЗС Польщі, “на зустрічі йшлося про необхідність підтримки конструктивного діалогу, який підтримує розвиток відносин між нашими країнами та не експлуатується державами чи окремими особами, вороже налаштованими до цієї мети.

Основними темами переговорів міністрів закордонних справ були:

можливі шляхи вирішення напруженості у двосторонніх відносинах

військова співпраця

розвиток економічних відносин.

Міністри погодилися, що ключем до покращення наших відносин є історичний діалог, заснований на правді та повазі до минулого, що підтверджується значним прогресом у процесі ексгумації та видачею подальших дозволів на пошукові роботи.

Під час зустрічі також обговорили позитивний вплив Конференції з відновлення України, що відбулася в Гданську, та участь польських компаній у післявоєнній відбудові країни.