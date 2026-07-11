Командира 155 механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як його бійців затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київщини.

Про це hromadske повідомили два джерела в Силах оборони України та одне у правоохоронних органах.

У ніч з 27 на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. Рідні викрадених чоловіків розповіли hromadske, що наразі їхнє місцеперебування невідоме.

У пресслужбі поліції Київської області hromadske відмовилися надавати будь-які коментарі щодо розслідування.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає в тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних.

Вони викрали двох чоловіків — Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, — вивезли до Дніпропетровської області та розправилися з ними.

Відомості у справі внесено до ЄРДР за статтями «Умисне вбивство» та «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

Тіла, які, за попередніми даними, належать потерпілим, вже ексгумували.

Такий вигляд зараз має будинок родини ЛучановаДіана Буцко / hromadske

З власних джерел hromadske у правоохоронних органах стало відомо, що поліція затримала дев’ятьох бійців бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих — командир батальйону 155 бригади.

Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425 полку «Скеля».

Як повідомляє оперативне командування «Північ», командир 155 окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби, наразі його місцеперебування встановлюють. Його бійців — фігурантів справи про викрадення двох цивільних чоловіків на Київщині — відсторонили від служби.

Там заявили, що за фактом подій навколо бригади правоохоронці вже проводять слідчі дії, а командування надає всебічну підтримку для максимальної прозорості розслідування.

«Особи, які фігурують у розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов’язків і співпрацюють зі слідчими. Місцеперебування командира в/ч А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється. Деталі, які можна оприлюднити без шкоди для розслідування, будуть оприлюднені правоохоронними органами», — зазначили в оперативному командуванні.

Військові додали, що всі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку, а винні понесуть відповідальність згідно із чинним законодавством.