Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб вісьмом фігурантам справи про викрадення двох цивільних на Київщині, у якому підозрюють бійців 155 окремої механізованої бригади. При цьому інформацію про призначення судових засідань фактично приховували від громадськості.

Про це в коментарі hromadske сказав керівник громадської організації «Громадський Контроль Київщина» Максим Закаблуковський.

Він розповів, що суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 днів для семи військовослужбовців, а згодом і для восьмого підозрюваного за підозрою у вбивстві двох цивільних. На суді командир батальйону Олексій Долголенко, якого підозрюють у вбивстві, не назвав замовника.

«Я запитував у підозрюваного, чи він діяв за наказом. Він промовчав. Слово взяли його адвокати, які сказали, що наразі рано говорити про його остаточне обвинувачення. Мовляв, що слідство працює, і вся інформація буде згодом. Деякі військовослужбовці, яким раніше обирали запобіжний захід говорили прямо під час судового засідання, що виконували наказ командування», — зазначив Закаблуковський.

Серед затриманих також є головний сержант бригади — його, за словами активіста, ідентифікували як організатора, який нібито керував військовими.

Закаблуковський також розповів, що на суді підозрювані поводили себе спокійно. На засіданні вони апелювали до своїх сімей, дітей та старих батьків, зазначаючи, що є їхніми годувальниками.

Нагадаємо, Комбриг 155-ї бригади наказав бійцям покарати 2 цивільних, які образили його дружину. Їх вбили, він в СЗЧ