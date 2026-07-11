Космічні сили США прийняли на озброєння нову систему Meadowlands, яка може створювати “сліпі зони” для супутників над певними географічними районами.

Космічні сили США розпочали експлуатацію наземної космічної зброї під назвою “Meadowlands”, призначеної для засліплення, дезорієнтації та ураження супутників електромагнітними променями. Очікується, що на озброєння буде прийнято 32 одиниці нової космічної зброї, пишуть New Atlas і Фокус.

Meadowlands — це наземна система для нейтралізації роботи ворожих супутників на орбіті. Її можна доставляти в зону бойових дій за допомогою військово-транспортного літака Lockheed C-130 Hercules.

Основна функція “Медоулендс” полягає у протидії ворожим супутникам та іншим орбітальним об’єктам за допомогою електромагнітних променів. Система нейтралізує загрози не шляхом фізичного знищення супутників, а шляхом втручання в їхню роботу та порушення функціонування програмного чи апаратного забезпечення супутників без утворення космічного сміття.

Основна функція “Медоулендс” полягає у протидії ворожим супутникам та іншим орбітальним об”єктам за допомогою електромагнітних променівФото: New Atlas

Протисупутникова система пригнічує сигнали висхідного зв’язку за допомогою потужного контрсигналу, спрямованого безпосередньо на приймальну антену ворожої супутника. У результаті супутник не може приймати команди та обробляти інформацію, що має критичне значення для його роботи. Система також може глушити сигнали низхідного зв’язку, передаючи перешкоди безпосередньо на наземні станції супротивника, позбавляючи їх потоків даних і супутникових зображень.

Крім того, Meadowlands може вводити в оману ворожі супутники, імітуючи специфічні сигнали, які використовуються військовими та комерційними супутниковими мережами. Система може змінювати або спотворювати пакети даних, щоб дезорієнтувати супутники, а також погіршувати їхні сигнали доти, доки зв’язок не буде повністю втрачено.

Ця технологія також може створювати “сліпі зони” над певними географічними районами, засліплюючи супутники раннього попередження, розвідки чи стеження. Пригнічуючи сигнали радарів і супутників у реальному часі, система дозволяє дружнім літакам або кораблям входити в повітряний простір або морський коридор абсолютно непоміченими.