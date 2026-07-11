Росія почала розчищати ліс для будівництва ще однієї нової військової частини поблизу Петрозаводська. Це вже другий за рік проект нового гарнізону в столиці Карелії.

Про це пише фінське видання Yle, передає Інше ТВ.

На супутниковому знімку, отриманому Yle, видно частково вирубану територію довжиною приблизно кілометр і шириною до 400 метрів. Площа вирубки продовжує зростати. На місці поки що немає ні доріг, ні фундаментів будівель.

Військовий експерт Марко Еклунд виявив будмайданчик на супутникових знімках на початку липня. Про ці роботи у лісі в російських ЗМІ не повідомлялося.

За словами Еклунда, який довгий час працював у фінській військовій розвідці, а зараз викладає у військових навчальних закладах Фінляндії, з великою ймовірністю йдеться про будівництво гарнізону залізничних військ, оскільки раніше росія оголошувала про такі плани на цей рік.

Майбутній гарнізон розташований поряд із старим тракторним заводом. Ще у червні на супутниковому знімку на цьому місці була лише лісова зона.

Зображення Planet Labs PBC

За оцінкою Еклунда, нова залізнична бригада в Петрозаводську налічуватиме 2500–3000 осіб. Більшість військовослужбовців розміститься у новому гарнізоні.

Поряд з гарнізоном залізничних військ, що будується, знаходиться велика промислова зона. Спочатку цей район був побудований для Онезького тракторного заводу. Зараз там працює компанія Amkodor-Onego, яка випускає лісозаготівельну техніку.

До промислової зони ведуть під’їзні залізничні колії. За оцінкою Еклунда, у майбутньому гарнізон залізничних військ також зможе використати ці залізничні комунікації.

Частина промислової зони виглядає занедбаною.

У гарнізоні в Шуї з’явилася нова техніка

Росія зараз модернізує кілька військових об’єктів у Петрозаводську. У січні Yle повідомляло про введення в експлуатацію старого гарнізону Рибка, а у червні – про будівництво нового гарнізону у Новій Вілзі.

На північ від Петрозаводська, у Шуї, також знаходиться гарнізон. На початку війни з Україною всю техніку звідти було відправлено на фронт, але тепер там знову з’явилася нова військова техніка.

На супутниковому знімку, зробленому в червні, в гарнізоні в Шуї видно нові військові машини.

Зображення Planet Labs PBC

На думку військового експерта Еклунда, гарнізон у Шуї, ймовірно, пов’язаний із створенням Росією 44-го армійського корпусу в Карелії. Однак поки що невідомо, які саме підрозділи будуть розміщені в Шуї.

З появою нового армійського корпусу Карелії може з’явитися до 15 000 додаткових військовослужбовців.

На аеродромі Петрозаводська з’явилися легкі ангари

На території петрозаводського аеропорту давно діє авіабаза Бєсовець. За словами Еклунда, там сталися деякі зміни.

На супутниковому знімку видно, що у червні на аеродромі було встановлено кілька легких ангарів для винищувачів.

Зображення Planet Labs PBC

На аеродромі Бєсовець збереглися укріплені ангари радянських часів, але сучасні винищувачі Су туди не поміщаються, тому техніку тримають просто неба.

Україна ще не завдавала по цьому аеродрому ударів за допомогою дронів.

Як повідомляло Інше ТВ, влітку 2024 року майже всі сухопутні війська Росії поблизу кордону з Фінляндією воювали в Україні – Yle (ФОТО)