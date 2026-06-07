Традиційний військовий парад у Франції на честь Дня взяття Бастилії, який відбудеться 14 липня, буде присвячений підтримці України та демонстрації готовності Заходу протистояти російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Очікується, що цьогорічний парад на Єлисейських полях у Парижі за своїм розмахом суттєво перевищить торішні показники.

У марші візьмуть участь близько 10 000 військовослужбовців. Крім того, військове командування Франції ухвалило рішення приблизно на 30% збільшити кількість залученої важкої наземної техніки та бойової авіації.

Цей захід матиме особливе політичне значення, оскільки він стане останнім військовим парадом за часів каденції чинного президента Еммануеля Макрона.